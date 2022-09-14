Россия ночью атаковала жилые дома Краматорска: фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Снова ночной обстрел Краматорска, снова частный сектор. Без жертв, но есть разрушения домов", - написал он.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, ракета (по предварительным данным, С300) упала прямо посреди жилого квартала - частично повредила не менее 3 частных домов; от вспыхнувшего пожара сгорел гараж.

"Россияне намеренно терроризируют местное население. При таких условиях для гражданских единственный правильный выход - эвакуироваться", - написал он.