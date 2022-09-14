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Росія вночі атакувала житлові будинки Краматорська: фото наслідків

Фото: наслідки обстрілу Краматорська 14 вересня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вночі атакували Краматорськ Донецької області. Ракети С-300 потрапили до житлового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Знову нічний обстріл Краматорська, знову приватний сектор. Без жертв, але є руйнування будинків", - написав він.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ракета (за попередніми даними, С300) впала прямо посеред житлового кварталу - частково пошкодила щонайменше 3 приватних будинків; від пожежі, що спалахнула, згорів гараж.

"Росіяни навмисно тероризують місцеве населення. За таких умов для цивільних єдиний правильний вихід - евакуюватися", - написав він.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.

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Краматорськ