Росія вночі атакувала житлові будинки Краматорська: фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Знову нічний обстріл Краматорська, знову приватний сектор. Без жертв, але є руйнування будинків", - написав він.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ракета (за попередніми даними, С300) впала прямо посеред житлового кварталу - частково пошкодила щонайменше 3 приватних будинків; від пожежі, що спалахнула, згорів гараж.

"Росіяни навмисно тероризують місцеве населення. За таких умов для цивільних єдиний правильний вихід - евакуюватися", - написав він.