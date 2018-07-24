Россия никогда не станет другом для США, - Хейли

Никки Хейли исключила возможность дружеских отношений России и США

Отношения между Российской Федерацией и США никогда не станут дружескими. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает CBN.

В частности, Хейли подчеркнула, что США не доверяют России и никогда не будут.

"Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт", - заявила она.

В то же время она объяснила необходимость саммитов с участием президентом России и США. По ее словам, нет разницы, проводит ли президент США встречи с Владимиром Путиным или лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Это приходится делать, без таких встреч невозможно наладить коммуникацию с другой стороной", - отметила Хейли.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не поступился интересами США на саммите с Путиным. В то же время он отметил, что стороны обсудили будущие преимущества для обеих стран. До этого, он обвинил представителей средств массовой информации в лицемерии. Так, Трамп возмутился критикой в его адрес за мягкость при встрече с президентом РФ. Трамп, в свою очередь, считает, что вел себя дипломатично.