Росія ніколи не стане другом для США, - Хейлі

Ніккі Хейлі виключила можливість дружніх відносин Росії та США

Відносини між Російською Федерацією та США ніколи не стануть дружніми. Про це заявила постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі, передає CBN.

Зокрема, Хейлі підкреслила, що США не довіряють Росії та ніколи не будуть.

"Вони ніколи не стануть нашими друзями. Це факт", - заявила вона.

У той же час вона пояснила необхідність самітів з участю президентом Росії і США. За її словами, немає різниці, чи проводить президент США зустрічі з Володимиром Путіним або лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Це доводиться робити, без таких зустрічей неможливо налагодити комунікацію з іншою стороною", - зазначила Хейлі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не поступився інтересами США на саміті з Путіним. У той же час він зазначив, що сторони обговорили майбутні переваги для обох країн. До цього, він звинуватив представників засобів масової інформації в лицемірстві. Так, Трамп обурився критикою на його адресу за м'якість при зустрічі з президентом РФ. Трамп, у свою чергу, вважає, що вів себе дипломатично.