Россия несколько раз срывала поставки оружия в Украину: Маляр рассказала подробности

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о проблемах, с которыми столкнулась Украина в процессе снабжения западной военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.
Маляр заявила о негласном моратории на разговоры о договоренностях и поставках оружия. Такой подход связан с попыткой РФ сорвать процесс.
"С первых дней войны россияне уже срывали нам несколько поставок вооружения. Они опытные "кагэбисты", у них всюду своя агентура и работают они довольно тонко, на уровне западных чиновников среднего звена, лояльных к ним политических партий в парламентах разных стран", – рассказала заместитель министра обороны.
Она подтвердила, что западные правительства Россию не поддерживают. Однако, проблемы может создать даже "один интегрированный в российские связи человек" в звене снабжения.
"Несколько раз россияне также срывали нам транзиты помощи в Украину, которые у нас по понятным причинам преимущественно наземные. Если транзит идет несколькими странами, то они всячески пытаются его замедлить, или вообще сделать невозможным. Потому что транзиты оружия – довольно специфическая вещь, требующая как разрешений наивысшего уровня, так и специальных протоколов", – добавила Маляр.
Напомним, что Евросоюз собрался помочь вооружениям и Молдове.
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