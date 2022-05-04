Росія кілька разів зривала постачання зброї в Україну: Маляр розповіла подробиці

Маляр заявила про негласний мораторій на розмови про домовленості та постачання зброї. Такий підхід пов'язаний із намаганням РФ зірвати процес.

"З перших днів війни росіяни вже зривали нам декілька постачань озброєння. Вони досвідченні "кагебісти", в них усюди своя агентура і працюють вони доволі тонко, на рівні західних чиновників середньої ланки, лояльних до них політичних партій в парламентах різних країн", – розповіла заступниця міністра оборони.

Вона підтвердила, що західні уряди Росію не підтримують. Однак, проблеми може створити навіть "одна інтегрована в російські зв'язки людина" в ланці постачання.

"Декілька разів росіяни також зривали нам транзити допомоги до України, які в нас, зі зрозумілих причин, переважно наземні. Якщо транзит іде декількома країнами, то вони всіляко намагаються його уповільнити, або взагалі зробити неможливим. Тому що транзити зброї – доволі специфічна річ, яка потребує як дозволів найвищого рівня, так і спеціальних протоколів", – додала Маляр.