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Россия недооценила Украину, поэтому ее риторика изменилась, - Резников

Автор: Анастасия Рокитна

Отношения Украины и России резко испортились. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что это переговорщики Кремля недооценили украинскую сторону.

Об этом он заявил в интервью " Украинской правде".

По его словам, формальным поводом стало постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, где написано, что там выборы только после деоккупации. Однако, министр считает, что настоящая причина в другом.

"Думаю, что у них изменилась риторика, потому что главные фигуранты процесса, переговорщики из Кремля, дали завышенные ожидания своему патрону, что они вот сейчас очень легко сделают этот "донбасский кейс". Они недооценили украинскую сторону", - считает Резников.

Министр отметил, что россияне думали, что президент Украины и его команда неопытные в этих вопросах, "а оно не произошло, как им думалось, процесс пошел не так, как им хотелось".

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил агрессора, что нападение на Украину - не будет легкой прогулкой.

Отметим, в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

Тем временем, в Украине в пятницу, 23 апреля, закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации вступит в силу.

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