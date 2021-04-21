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В РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня

Новина українською → Москва, Среда 21 апреля 2021 10:17
В РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня Фото: Россия хочет чтобы конфликт на Донбассе решали с помощью минских соглашений (structure.mil.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что вопрос о введении миротворцев ООН пока на повестке дня не стоит. В Москве считают "единственным путем достижения мира" на Донбассе минские соглашения.

Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, которого цитирует "Газета.ру".

"Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит", - сообщил Ильичев.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, этом поможет Украине восстановить контроль над участком границы в зоне конфликта.

Отметим, сейчас Россия проводит массовые сборы сил вблизи украинских границ. При этом высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

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