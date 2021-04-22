Росія недооцінила Україну, тому її риторика змінилась, - Резніков

Відносини України та Росії різко зіпсувались. Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що це перемовники Кремля недооцінили українську сторону.

За його словами, формальним приводом стала постанова Верховної Ради про призначення місцевих виборів, де написано, що там вибори тільки після деокупації. Втім, мініст вважає, що справжня причина в іншому.

"Думаю, що у них змінилася риторика, тому що головні фігуранти процесу, перемовники з Кремля, дали завищені очікування своєму патрону, що вони от зараз дуже легко зроблять цей "донбаський кейс". Вони недооцінили українську сторону", - вважає Резніков.

Міністр зазначив, що росіяни думали, що президент України і його команда недосвідчені в цих питаннях, а "воно не сталося, як їм гадалося, процес пішов не так, як їм хотілося".