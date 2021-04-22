Росія недооцінила Україну, тому її риторика змінилась, - Резніков
Відносини України та Росії різко зіпсувались. Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що це перемовники Кремля недооцінили українську сторону.
Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".
За його словами, формальним приводом стала постанова Верховної Ради про призначення місцевих виборів, де написано, що там вибори тільки після деокупації. Втім, мініст вважає, що справжня причина в іншому.
"Думаю, що у них змінилася риторика, тому що головні фігуранти процесу, перемовники з Кремля, дали завищені очікування своєму патрону, що вони от зараз дуже легко зроблять цей "донбаський кейс". Вони недооцінили українську сторону", - вважає Резніков.
Міністр зазначив, що росіяни думали, що президент України і його команда недосвідчені в цих питаннях, а "воно не сталося, як їм гадалося, процес пішов не так, як їм хотілося".
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков попередив агресора, що напад на Україну - не буде легкою прогулянкою.
Зазначимо, в Держдумі РФ допустили визнання" ЛДНР " і введення російських військ на Донбас.
Тим часом, в Україні у п'ятницю, 23 квітня, закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації набере чинності.