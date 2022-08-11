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Россия за неделю вдвое увеличила авиационные удары: в Генштабе назвали цель врага

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Киев, Четверг 11 августа 2022 15:30
Россия за неделю вдвое увеличила авиационные удары: в Генштабе назвали цель врага Фото: Россия за неделю вдвое увеличила авиационные удары (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за последнюю неделю вдвое увеличили авиационные удары по позициям украинских войск и по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По его словам, самолеты и вертолеты противника избегают присутствия в зоне действия украинской противовоздушной обороны.

"Поэтому результативность этих ударов низка и это больше психологическое влияние на наших военных", - отметил Громов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

Также мы писали, что оккупанты ударили по окраине Херсонской области. Вследствие обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.

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