Россия на неделю перекроет Черное и Азовское моря. Порты будут заблокированы

Согласно карте проведения учений, достоверность которой подтвердили в Морской охране, проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт.

Зона проведения российских учений также существенно осложняет проход судов в украинские порты, поскольку доступными остается только полоса территориальных вод Украины.

Отметим, речь идет о карте, которую опубликовало издание blackseanews. На ней видно, что российская сторона решила перекрыть пути для торговых кораблей, чего не было с начала оккупации Крыма и вооруженного конфликта.

Фото: карта российских учений (blackseanews.net)