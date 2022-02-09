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Россия на неделю перекроет Черное и Азовское моря. Порты будут заблокированы

Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.

Об этом РБК-Украина рассказали в Морской охране Государственной пограничной службы Украины.

Согласно карте проведения учений, достоверность которой подтвердили в Морской охране, проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт.

Зона проведения российских учений также существенно осложняет проход судов в украинские порты, поскольку доступными остается только полоса территориальных вод Украины.

Отметим, речь идет о карте, которую опубликовало издание blackseanews. На ней видно, что российская сторона решила перекрыть пути для торговых кораблей, чего не было с начала оккупации Крыма и вооруженного конфликта.

Фото: карта российских учений (blackseanews.net)

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отправила на учения в Черное море 6 больших десантных кораблей.

До этого первый заместитель командующего ВМС Украины, вице-адмирал Андрей Тарасов заявлял, что угроза вторжения России в Украину с моря выглядит как вполне реальная.

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Российская ФедерацияЧерное мореАзовское мореВторжение России в Украину