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Угроза реальна. Россия может начать новое вторжение в Украину с моря, - вице-адмирал ВМС

Новина українською →
Одесса, Четверг 13 января 2022 13:23
Угроза реальна. Россия может начать новое вторжение в Украину с моря, - вице-адмирал ВМС Фото: первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов (navy.mil.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

На сегодня угроза вторжения России в Украину с море выглядит как вполне реальная. Но Военном-морские силы готовы отбить любые такие попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя командующего ВМС Украины, вице-адмирала Андрея Тарасова для Sky News.

По его словам, российский военно-морской флот и береговая охрана прибегают к все более враждебным действиям в Азовском море, перекрывая участки для украинского морского судоходства якобы для учений. Он также отметил, что Россия иногда применяет специальные глушители, чтобы нарушить связь и работу навигации на украинских кораблях.

"Российские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предотвратить их высадку. Учитывая, что они существуют, значит, угроза реальна", - подчеркнул Тарасов.

Он также отметил, что именно по этой причине все силы брошены на восстановление военно-морского флота Украины, который был уничтожен после захвата Крыма в 2014 году.

"С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии… Мы восстановили их потенциал. На данный момент силы, которые мы имеем на побережье, способны противостоять любому десанту противника", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США не рекомендуют американцам ехать в Украину из-за угрозы вторжения России.

Опасения насчет нового российского вторжения появились в конце 2021 года на фоне стягивания войск к границам Украины. О том, что предпринимают международные партнеры, читайте в материале "Укрощение Путина. Как США принуждают Кремль отказаться от вторжения в Украину".

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