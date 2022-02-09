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Росія на тиждень перекриє Чорне та Азовське моря. Порти будуть заблоковані

Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація оголосила про проведення військових навчань в акваторії Чорного і Азовського морів. Вони проходитимуть з 13 по 19 лютого.

Про це РБК-Україна розповіли в Морській охороні Державної прикордонної служби України.

Згідно з картою проведення навчань, достовірність якої підтвердили в Морській охороні, прохід суден до Азовського моря через Керченську протоку буде повністю перекритий.

Зона проведення російських навчань також істотно ускладнює прохід суден в українські порти, оскільки доступними залишається тільки смуга територіальних вод України.

Зазначимо, мова йде про карту, яку опублікувало видання blackseanews. На ній видно, що російська сторона вирішила перекрити шляхи для торгових кораблів, чого не було з початку окупації Криму і збройного конфлікту.

Фото: карта російських навчань (blackseanews.net)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відправила на навчання в Чорне море 6 великих десантних кораблів.

До цього перший заступник командувача ВМС України, віце-адмірал Андрій Тарасов заявляв, що загроза вторгнення Росії в Україну з моря виглядає як цілком реальна.

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