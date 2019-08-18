Россия назвала условия развертывания новых ракет

Российская Федерация после разрыва Договора о ракетах средней и малой дальности намерена развертывать новые вооружения только в ответ на действия США. Об этом в интервью "Россия 24" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Россия якобы остается открытой к диалогу по вооружениям, и не будет отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся новые американские ракеты.

"Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их (ракеты, - ред.) в Азии, в других регионах. Но мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем, и у нас не появятся, пока не появятся в азиатско-тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - заявил Шойгу.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что допускает новую гонку вооружений после выхода США из ракетного договора.

До этого глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности.