Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Германия продолжит работу с партнерами по НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Российскую Федерацию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание Delfi.

Также Меркель отметила, что официальный Берлин испытывает сожаление из-за нарушения Российской Федерацией договора об РСМД. При этом она добавила, что Германия продолжит работу с партнерами по НАТО для того, чтобы предотвратить гонку вооружений.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 августа официально прекратил действие ДРСМД между Россией и США. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео подчеркивал, что Вашингтон официально выходит из договора. Он напомнил, что США давали Российской Федерации шесть месяцев, чтобы вернуться к выполнению договора о ракетах. "США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность", - написал он.

Кроме того, министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) требовали от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности. Кроме того, Европейский парламент осудил нарушение РФ ракетного договора и призывал Россию вернуться к полному соблюдению обязанностей по договору.