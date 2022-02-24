Россия назвала условия прекращения полномасштабной войны в Украине

В Кремле назвали условия прекращения полномасштабной войны в Украине. Сроки военной операции, как они ее называют, будут определяться ее "результативностью и сообразностью".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.
По его словам, сроки будут определяться ее "результативностью и сообразностью", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Цели кампании, по его словам, уже называл глава государства: "демилитаризация и денацификация Украины".
Песков ответил, при каких условиях Россия готова прекратить военные действия на территории Украины.
"Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты", - заявил он.
Отметим, в Украине ввели военное положение. Это решение Верховная Рада приняла утром 24 февраля.
Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев, которые имеют боевой опыт, выйти на защиту Украины.
Также президент сообщил, что вражеские войска понесли потери в результате активных вооруженных действий.