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Россия назвала условие для следующей встречи "нормандских" советников

Автор: Артур Родивилов

Россия озвучила условие для следующей встречи "нормандских" советников. Переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"С учетом результатов переговоров в ТКГ. Мы договорились о том, что как только пройдут первые заседания ТКГ, посмотрим, как Украина будет выполнять "джентльменское" соглашение о том, что политические условия начнут обсуждать в ТКГ, тогда будем решать, когда нам собираться", - заявил Козак.

Напомним, Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.

Глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Он также заявил, что встреча министров "норманской четверки" не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.

Глава ОП отметил, что без прекращения войны в Украине не может быть европейской безопасности.

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