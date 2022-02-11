Россия назвала условие для следующей встречи "нормандских" советников

Россия озвучила условие для следующей встречи "нормандских" советников. Переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ.

"С учетом результатов переговоров в ТКГ. Мы договорились о том, что как только пройдут первые заседания ТКГ, посмотрим, как Украина будет выполнять "джентльменское" соглашение о том, что политические условия начнут обсуждать в ТКГ, тогда будем решать, когда нам собираться", - заявил Козак.