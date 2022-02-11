ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия назвала условие для следующей встречи "нормандских" советников

Новина українською →
Берлин, Пятница 11 февраля 2022 02:03
Россия назвала условие для следующей встречи "нормандских" советников Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin ru)
Автор: Артур Родивилов

Россия озвучила условие для следующей встречи "нормандских" советников. Переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"С учетом результатов переговоров в ТКГ. Мы договорились о том, что как только пройдут первые заседания ТКГ, посмотрим, как Украина будет выполнять "джентльменское" соглашение о том, что политические условия начнут обсуждать в ТКГ, тогда будем решать, когда нам собираться", - заявил Козак.

Напомним, Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.

Глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Он также заявил, что встреча министров "норманской четверки" не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.

Глава ОП отметил, что без прекращения войны в Украине не может быть европейской безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нормандский формат
NEWS
Вторая за месяц. В Берлине прошла встреча "нормандских" советников: подробности
Вторая за месяц. В Берлине прошла встреча "нормандских" советников: подробности
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины