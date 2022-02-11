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Росія назвала умову для наступної зустрічі "нормандських" радників

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Берлін, П'ятниця 11 лютого 2022 02:03
Росія назвала умову для наступної зустрічі "нормандських" радників Фото: заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак (kremlin ru)
Автор: Артур Родивилов

Росія озвучила умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. Переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

"З урахуванням результатів переговорів у ТКГ. Ми домовилися про те, що як тільки пройдуть перші засідання ТКГ, подивимося, як Україна буде виконувати "джентльменську" угоду про те, що політичні умови почнуть обговорювати в ТКГ, тоді будемо вирішувати, коли нам збиратися", - заявив Козак.

Нагадаємо, Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

Глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Він також заявив, що зустріч міністрів "норманської четвірки" не обговорюється. Сторони хочуть відразу вийти на переговори лідерів.

Глава ОП зазначив, що без припинення війни в Україні не може бути європейської безпеки.

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