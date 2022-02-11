Росія назвала умову для наступної зустрічі "нормандських" радників

Росія озвучила умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. Переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ.

"З урахуванням результатів переговорів у ТКГ. Ми домовилися про те, що як тільки пройдуть перші засідання ТКГ, подивимося, як Україна буде виконувати "джентльменську" угоду про те, що політичні умови почнуть обговорювати в ТКГ, тоді будемо вирішувати, коли нам збиратися", - заявив Козак.