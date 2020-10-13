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Россия назвала условие прекращения диалога с ЕС

Вторник 13 октября 2020 19:56
Россия назвала условие прекращения диалога с ЕС
Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если европейские дипломаты и в дальнейшем не будут проявлять взаимоуважение. Он считает, что России нужно перестать рассматривать западных партнеров как источник оценок своего поведения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

“Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительной беседы, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более, что Урсула фон дер Ляен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается”, - сказал Лавров.

Также он добавил, что на недавнем заседании Совета ЕС звучали якобы “нравоучительные заявления” о том, что Россия не смогла воспользоваться шансом объяснить, что случилось с Навальным.

"Пару недель назад, выступала (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляен, которая сказала, что важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера Евросоюза. Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии”, - заявил министр.

Напомним, ранее Лавров заявлял об угрозе обрушения отношений с Германией из-за обвинения немецкими политиками России в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Добавим, Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин.

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