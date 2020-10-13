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Росія назвала умову припинення діалогу з ЄС

Вівторок 13 жовтня 2020 19:56
Росія назвала умову припинення діалогу з ЄС
Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія може припинити спілкування з Євросоюзом, якщо європейські дипломати й надалі не будуть проявляти взаємоповагу. Він вважає, що Росії потрібно перестати розглядати західних партнерів як джерело оцінок своєї поведінки.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

“Ті люди, які відповідають за зовнішню політику на Заході і не розуміють необхідності взаємоповажної розмови, напевно, ми повинні просто на якийсь час перестати з ними спілкуватися, тим більше, що Урсула фон дер Ляєн заявляє, що з нинішньою російською владою геополітичного партнерства не виходить”, - сказав Лавров.

Також він додав, що на недавньому засіданні Ради ЄС звучали нібито “повчальні заяви” про те, що Росія не змогла скористатися шансом пояснити, що трапилося з Навальним.

"Пару тижнів тому, виступала (глава Єврокомісії) Урсула фон дер Ляєн, яка сказала, що важливо розлучитися з ілюзією, ніби Росія при нинішньому керівництві зможе відновити статус геополітичного партнера Євросоюзу. Це дуже серйозна заява з вуст вищої офіційної особи Єврокомісії”, - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв про обвалення відносин з Німеччиною через звинувачення німецькими політиками Росії в отруєнні опозиціонера Олексія Навального.

Додамо, Олексій Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

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