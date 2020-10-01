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В МИД России заявили об угрозе обрушения отношений с Германией

Москва, Четверг 01 октября 2020 16:30
В МИД России заявили об угрозе обрушения отношений с Германией
Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел России заявили об угрозе обрушения отношений с Германией. Усложнение ситуации происходит на фоне обвинений немецкими политиками России в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Ntv.ru.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения российских властей в отравлении политика "голословными".

«Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», - заявил Лавров.

Заместитель руководителя европейского департамента МИД России Олег Красницкий отметил, что отношения с Германией вновь "испытываются на прочность".

"Сейчас они подвергаются очередным испытаниям на прочность. Возникла угроза их обрушения. Был период эрозии в их состоянии, — вызван он был разногласиями геополитического и стратегического характера, а также разными подходами по ряду актуальных международных проблем", - отметил Красницкий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы.

Напомним, Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин.

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