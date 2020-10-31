Росія назвала умову допомоги Вірменії у конфлікті з Азербайджаном

Фото: МЗС РФ (gazeta.ru)

Росія погодилася надати "всю необхідну допомогу" Вірменії у конфлікті з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Умовою цієї допомоги буде ситуація, якщо бойові дії будуть перенесені на територію Вірменії.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ, передає ТАСС.

"Підтверджуємо зобов'язання Російської Федерації союзницьким зобов'язанням щодо Республіки Вірменія, у тому числі випливають з Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 року. У відповідності з Договором Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому попросив допомоги, ґрунтуючись на двосторонніх угодах між країнами. Зокрема, Пашинян попросив Путіна допомогти "забезпечити безпеку".

Нагадаємо, з 26 жовтня в Нагірному Карабасі набула чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував Путіну спільно вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі.