Россия назвала условие для начала переговоров по транзиту газа через Украину

Вопросы поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзит через территорию Украины, по его словам, должны обсуждаться с точки зрения коммерции.

"Переговоры о продлении транзита можно проводить тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в этом случае будет считаться вторичной", - сказал дипломат.

Он также заявил, что Украина "из политических целей" поднимает вопрос о продлении договора до срока его завершения.