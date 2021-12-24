Росія назвала умову для початку переговорів щодо транзиту газу через Україну

Росія готова почати переговори про продовження транзиту газу через Україну. Але коли буде розуміння, хто, в яких обсягах і на яких умовах буде його закуповувати.

Питання постачання російського газу в країни Західної та Центральної Європи і його транзит через територію України, за його словами, повинні обговорюватися з точки зору комерції.

"Переговори про продовження транзиту можна проводити тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах і на яких умовах. Тема транспортування в цьому випадку буде вважатися вторинною", - сказав дипломат.

Він також заявив, що Україна "через політичні цілі" піднімає питання про продовження договору до терміну його завершення.