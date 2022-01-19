Россия назвала "провокацией" заявления США об эвакуации дипломатов из Украины

"У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос. Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это все можно охарактеризовать как провокационное поведение", - заявила Захарова.

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

После чего Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявили, что не получали таких сообщений от РФ.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагают информацией о планах России эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Это, по ее словам, может произойти в конце декабря - начале января.