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Росія назвала крок у відповідь у разі оголошення їй суверенного дефолту

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Москва, Понеділок 11 квітня 2022 01:48
Росія назвала крок у відповідь у разі оголошення їй суверенного дефолту Центробанк Росії (Фото: cbr.ru)
Автор: Константин Широкун

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов оголосив, що в разі оголошення РФ суверенного дефолту з боку інвесторів, його відомство подасть на інвесторів до суду. Чиновник переконаний, що держава дотримується всіх термінів з обов'язкових виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Звичайно, ми подамо до суду, тому що ми зробили всі необхідні кроки для того, щоб інвестори отримали свої платежі, підстав для суверенного дефолту немає", — зазначає Силуанов.

Під суверенним дефолтом мають на увазі банкрутство держави, яке зазвичай пов'язане із занепадом більшості секторів економіки та неплатоспроможністю за зовнішніми й внутрішніми борговими зобов'язаннями.

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