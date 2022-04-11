Росія назвала крок у відповідь у разі оголошення їй суверенного дефолту

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов оголосив, що в разі оголошення РФ суверенного дефолту з боку інвесторів, його відомство подасть на інвесторів до суду. Чиновник переконаний, що держава дотримується всіх термінів з обов'язкових виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Звичайно, ми подамо до суду, тому що ми зробили всі необхідні кроки для того, щоб інвестори отримали свої платежі, підстав для суверенного дефолту немає", — зазначає Силуанов.

Під суверенним дефолтом мають на увазі банкрутство держави, яке зазвичай пов'язане із занепадом більшості секторів економіки та неплатоспроможністю за зовнішніми й внутрішніми борговими зобов'язаннями.