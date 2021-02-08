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Россия назвала "необоснованной" зеркальную высылку дипломатов из Европы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на высылке российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Спикер российского МИД назвала "необоснованными" решения стран ЕС.

Об этом шла речь в эфире российского канала "Россия 1".

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В российском министерстве считают высылку дипломатов "недружественным" решением Польши, Германии и Швеции и вмешательством во внутренние дела Москвы.

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые проводит Запад в отношении России, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - сказала Захарова.

Как известно, сегодня Польша, Германия и Швеция зеркально выслали российских дипломатов в ответ на недавнее решение Москвы. Страны объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату.

Напомним, в пятницу Россия выслала трех дипломатов Германии, Польши и Швеции за якобы их участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как писало РБК-Украина, в украинском МИД назвали высылку европейских дипломатов из России еще одним грубейшим нарушением международных обязательств.

Кроме того, в Евросоюзе оценили состояние отношений с Россией после высылки европейских дипломатов.

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