Россия назвала "необоснованной" зеркальную высылку дипломатов из Европы
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на высылке российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Спикер российского МИД назвала "необоснованными" решения стран ЕС.
В российском министерстве считают высылку дипломатов "недружественным" решением Польши, Германии и Швеции и вмешательством во внутренние дела Москвы.
"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые проводит Запад в отношении России, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - сказала Захарова.
Как известно, сегодня Польша, Германия и Швеция зеркально выслали российских дипломатов в ответ на недавнее решение Москвы. Страны объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату.
Напомним, в пятницу Россия выслала трех дипломатов Германии, Польши и Швеции за якобы их участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Как писало РБК-Украина, в украинском МИД назвали высылку европейских дипломатов из России еще одним грубейшим нарушением международных обязательств.
Кроме того, в Евросоюзе оценили состояние отношений с Россией после высылки европейских дипломатов.