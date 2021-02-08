Россия назвала "необоснованной" зеркальную высылку дипломатов из Европы

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на высылке российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Спикер российского МИД назвала "необоснованными" решения стран ЕС.

В российском министерстве считают высылку дипломатов "недружественным" решением Польши, Германии и Швеции и вмешательством во внутренние дела Москвы.

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые проводит Запад в отношении России, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - сказала Захарова.

Как известно, сегодня Польша, Германия и Швеция зеркально выслали российских дипломатов в ответ на недавнее решение Москвы. Страны объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату.