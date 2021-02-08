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Росія назвала "безпідставною" дзеркальну висилку дипломатів з Європи

Новость на русском → Москва, Понеділок 08 лютого 2021 19:54
Росія назвала "безпідставною" дзеркальну висилку дипломатів з Європи Фото: Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитро Левицький

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на висилку російських дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції. Речниця російського МЗС назвала "безпідставними" рішення країн ЄС.

Про це йшлося в ефірі російського каналу "Росія 1".

У російському міністерстві вважають висилку дипломатів "недружнім" рішенням Польщі, Німеччини та Швеції та втручанням у внутрішні справи Москви.

"Сьогоднішні рішення Польщі, Німеччини та Швеції якраз є необгрунтованими, недружніми та є продовженням тієї самої низки дій, акцій, які вживає Захід стосовно Росії, які ми кваліфікуємо як втручання у внутрішні справи", - сказала Захарова.

Як відомо, сьогодні Польща, Німеччина та Швеція дзеркально вислали російських дипломатів у відповідь на нещодавнє рішення Москви. Країни оголосили персонами нон грата по одному російському дипломату.

Нагадаємо, у п'ятницю Росія вислала трьох дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції за нібито їх участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як писало РБК-Україна, в українському МЗС назвали висилку європейських дипломатів з Росії ще одним брутальним порушенням міжнародних зобов'язань.

Крім того, в Євросоюзі оцінили стан відносин з Росією після висилки європейських дипломатів.

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