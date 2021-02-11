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Россия назвала Германию и Францию "соучастниками преступлений" против Донбасса

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 февраля 2021 18:42
Россия назвала Германию и Францию "соучастниками преступлений" против Донбасса Фото: Василий Небедзя (news un org)
Автор: Роман Тверденко

Германия и Франция "потакают фантазиям о российской агрессии" в Украине. И являются тем самым соучастниками преступлений на Донбассе.

Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН к годовщине минских соглашений.

Он напомнил, что в декабре 2020 года Совбез ООН провел заседание и заслушал "настоящих представителей Донбасса".

"К слову, украинская делегация и ее западные покровители, включая членов нормандского формата Германию и Францию, от участия уклонились. Где же тогда ваши принципы. Те, кто поддерживают лишь одну сторону конфликта и потакают болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - сказал Небензя.

На этом же заседании Специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау рассказала о процессе переговоров по единому плану по урегулированию на Донбассе. По ее словам, обсуждение находится в тупике.

Напомним, 19 января украинская делегация в ТКГ предложила наработать общий план по Донбассу. Этот документ должен объединить предложения Украины и РФ.

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