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Росія назвала Німеччину і Францію "співучасниками злочинів" проти Донбасу

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 лютого 2021 18:42
Росія назвала Німеччину і Францію "співучасниками злочинів" проти Донбасу Фото: Василь Небедзя (news un org)
Автор: Роман Тверденко

Німеччина і Франція "потурають фантазіям про російської агресії" в Україні. І є тим самим співучасниками злочинів на Донбасі.

Про це заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.

Він нагадав, що в грудні 2020 року Радбез ООН провів засідання і заслухав "справжніх представників Донбасу".

"До речі, українська делегація і її західні покровителі, включаючи членів нормандського формату Німеччину і Францію, ухилилися від участі. Де ж тоді ваші принципи. Ті, хто підтримують лише одну сторону конфлікту і потурають хворобливих фантазій про російської агресії, не можуть називати себе посередниками. Ви, панове, швидше співучасники творяться Києвом злочинів проти населення Донбасу", - сказав Небензя.

На цьому ж засіданні Спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Хайді Грау розповіла про процес переговорів по єдиному плану по врегулюванню на Донбасі. За її словами, обговорення знаходиться в глухому куті.

Нагадаємо, 19 січня українська делегація в ТКГ запропонувала напрацювати спільний план по Донбасу. Цей документ повинен об'єднати пропозиції України і РФ.

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