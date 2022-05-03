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Россия назовет победой захват Донбасса и частично юга Украины, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Российская Федерация уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины. Москва намерена фактически аннексировать эти территории.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, политические цели России в войне против Украины не меняются.

"Я так думаю, они согласились, что победой в этой войне можно будет считать выход на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей, частично, возможно, и Запорожской", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что это может означать провозглашения какой-то "Таврической губернии" и фактическую аннексию территорий с российским рублем, выплатами из российского бюджета, обучением в школах, местными администрациями и т.д.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов встретится с президентом России Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине, но Кремль не отвечает на запросы.

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