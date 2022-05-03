Росія назве перемогою захоплення Донбасу і частково півдня України, - Арестович

Російська Федерація вже найближчими днями може оголосити захоплення Донбасу і частково півдня своєю перемогою у війні проти України. Москва має намір фактично анексувати ці території.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, політичні цілі Росії у війні проти України не змінюються.
"Я так думаю, вони погодилися, що перемогою в цій війні можна буде вважати вихід на адміністративні кордони Донецької, Луганської та Херсонської областей, частково, можливо, і Запорізької", - зазначив Арестович.
Він підкреслив, що це може означати проголошення якоїсь "Таврійської губернії" і фактичну анексію територій з російським рублем, виплатами з російського бюджету, навчанням в школах, місцевими адміністраціями і т. д.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним для припинення війни в Україні, але Кремль не відповідає на запити.
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