Росія назве перемогою захоплення Донбасу і частково півдня України, - Арестович

Російська Федерація вже найближчими днями може оголосити захоплення Донбасу і частково півдня своєю перемогою у війні проти України. Москва має намір фактично анексувати ці території.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, політичні цілі Росії у війні проти України не змінюються.

"Я так думаю, вони погодилися, що перемогою в цій війні можна буде вважати вихід на адміністративні кордони Донецької, Луганської та Херсонської областей, частково, можливо, і Запорізької", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що це може означати проголошення якоїсь "Таврійської губернії" і фактичну анексію територій з російським рублем, виплатами з російського бюджету, навчанням в школах, місцевими адміністраціями і т. д.