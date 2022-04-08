Россия назначила нового командующего наступлением на Украину. Имеет опыт работы в Сирии, - BBC

Россия реорганизовала командование своими операциями в Украине. В частности, назначила нового командующего наступлением, имеющего большой опыт работы в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Ранее мы сообщали, что Кремль признал значительные потери в войне против Украины.

Также мы писали, что в РФ назвали "неприемлемым" обсуждение вопросов Крыма и Донбасса Зеленским и Путиным.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!