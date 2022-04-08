Россия назначила нового командующего наступлением на Украину. Имеет опыт работы в Сирии, - BBC

Россия реорганизовала командование своими операциями в Украине. В частности, назначила нового командующего наступлением, имеющего большой опыт работы в Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Ранее мы сообщали, что Кремль признал значительные потери в войне против Украины.
Также мы писали, что в РФ назвали "неприемлемым" обсуждение вопросов Крыма и Донбасса Зеленским и Путиным.
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