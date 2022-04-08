Росія призначила нового командувача наступом на Україну. Має досвід роботи в Сирії, - BBC

Повідомляється, що між російськими силами, які вторглися в Україну 24 лютого, не було координації. Керівництво ними здійснювалося по кожному напрямку окремо.

"Була справді погана координація між цими різними командуваннями", – сказав західний чиновник, додавши, що російські війська ніколи не навчалися працювати таким чином.