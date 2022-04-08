Росія призначила нового командувача наступом на Україну. Має досвід роботи в Сирії, - BBC

Росія реорганізувала командування своїми операціями в Україні. Зокрема, призначила нового командувача наступу, який має великий досвід роботи в Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Повідомляється, що між російськими силами, які вторглися в Україну 24 лютого, не було координації. Керівництво ними здійснювалося по кожному напрямку окремо.
"Була справді погана координація між цими різними командуваннями", – сказав західний чиновник, додавши, що російські війська ніколи не навчалися працювати таким чином.
Раніше ми повідомляли, що Кремль визнав значні втрати у війні проти України.
Також ми писали, що у РФ назвали "неприйнятним" обговорення питань Криму і Донбасу Зеленським і Путіним.
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