Россия "национализировала" в Крыму более 4 тыс. предприятий

Прокуратура Автономной Республики Крым имеет доказательства национализации Россией более 4 тыс. украинских предприятий в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, "национализация" предприятий и организаций началась с марта 2014 года, когда стартовала аннексия полуострова Российской Федерацией.

"В прокуратуре собраны доказательства незаконной "национализации" Российской Федерацией более чем 4000 предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины", - сообщили в прокуратуре.

Также известно, что Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Как сообщало РБК-Украина, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.

Напомним, Российская Федерация обжаловала решение Арбитражного трибунала в пользу Ощадбанка по иску о компенсации за активы в оккупированном Крыму. По данным российского Министерства юстиции, апелляция подана 19 августа 2019 года.