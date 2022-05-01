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Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона, - британская разведка

Фото: Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Британская разведка сообщает, что войска РФ нацелены оккупировать Херсон в долгосрочной перспективе. Свидетельством тому является появление в городе пророссийской администрации и ее заявления о "невозможности" возвращения в Украину и переходе на российский рубль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерство обороны Великобритании.

"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Как предполагают разведчики, цель длительной оккупации Херсона может объясняться, в частности, продвижению войск и контролю Россией над Крымом.

"Устойчивый контроль над Херсоном и его транспортными связями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и улучшить безопасность контроля над Крымом", - отмечено в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что в Херсонской области пропала мобильная связь и интернет.

Также мы сообщали, что в Херсоне оккупанты захватили здание городского совета.

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ХерсонВойна России против Украины