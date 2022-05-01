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Росія націлена на тривалу окупацію Херсона, - британська розвідка

Фото: Росія націлена на тривалу окупацію Херсона (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Британська розвідка повідомляє, що війська РФ націлені окупувати Херсон у довгостроковій перспективі. Свідчення тому є поява в місті проросійської адміністрації та її заяви про "неможливість" повернення в Україну та перехід на російський рубль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерство оборони Великобританії.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії зробити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі", - йдеться повідомленні.

Як припускають розвідники, мета тривалої окупації Херсона може пояснюватися, зокрема, просуванню військ і контролю Росією над Кримом.

"Стійкий контроль над Херсоном та його транспортними зв'язками підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід та покращити безпеку контролю над Кримом", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет.

Також ми повідомляли, що у Херсоні окупанти захопили будівлю міської ради.

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ХерсонВійна Росії проти України