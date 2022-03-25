UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия настаивает на комплексном договоре с Украиной, - Мединский

Фото: российский переговорщик Владимир Мединский (wikimedia.org Svklimkin)
Автор: Сергей Новиков

На переговорах России и Украины российская сторона заинтересована в заключении комплексного договора. Который учитывал бы, в том числе, "жизненно важные для Москвы позиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны", - отметил глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, они заключаются в демилитаризации, "денацификации", а также признании Украиной российской аннексии Крыма и "независимости республик Донбасса".

Он также подчеркнул, что украинская сторона обеспокоена получением гарантий безопасности от третьих стран, если ей придется отказаться от курса на НАТО.

"И это вполне объяснимая позиция", - отметил Мединский и добавил, что не разделяет оптимизм украинской стороны по вопросу переговоров.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы близком консенсусе с между Украиной и Россией по некоторым вопросам на переговорах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины