Россия настаивает на комплексном договоре с Украиной, - Мединский

"Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны", - отметил глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, они заключаются в демилитаризации, "денацификации", а также признании Украиной российской аннексии Крыма и "независимости республик Донбасса".

Он также подчеркнул, что украинская сторона обеспокоена получением гарантий безопасности от третьих стран, если ей придется отказаться от курса на НАТО.

"И это вполне объяснимая позиция", - отметил Мединский и добавил, что не разделяет оптимизм украинской стороны по вопросу переговоров.