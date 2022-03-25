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Росія наполягає на комплексному договорі з Україною, - Мединський

Фото: російський парламентер Володимир Мединський (wikimedia.org Svklimkin)
Автор: Сергей Новиков

На переговорах Росії та України російська сторона зацікавлена в укладенні комплексного договору. Який враховував би, в тому числі, "життєво важливі для Москви позиції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Ми наполягаємо на комплексному договорі, який крім нейтрального статусу України, крім гарантій безпеки України, передбачає ще цілий ряд позицій, життєво важливих для нашої країни", - зазначив глава російської делегації Володимир Мединський.

За його словами, вони полягають у демілітаризації, "денацифікації", а також визнанні Україною російської анексії Криму та "незалежності республік Донбасу".

Він також підкреслив, що українська сторона стурбована отриманням гарантій безпеки від третіх країн, якщо їй доведеться відмовитися від курсу на НАТО.

"І це цілком зрозуміла позиція", - зазначив Мединський і додав, що не поділяє оптимізм української сторони щодо переговорів.

Нагадаємо, раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про нібито близький консенсус з між Україною і Росією з деяких питань на переговорах.

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