Росія наполягає на комплексному договорі з Україною, - Мединський

"Ми наполягаємо на комплексному договорі, який крім нейтрального статусу України, крім гарантій безпеки України, передбачає ще цілий ряд позицій, життєво важливих для нашої країни", - зазначив глава російської делегації Володимир Мединський.

За його словами, вони полягають у демілітаризації, "денацифікації", а також визнанні Україною російської анексії Криму та "незалежності республік Донбасу".

Він також підкреслив, що українська сторона стурбована отриманням гарантій безпеки від третіх країн, якщо їй доведеться відмовитися від курсу на НАТО.

"І це цілком зрозуміла позиція", - зазначив Мединський і додав, що не поділяє оптимізм української сторони щодо переговорів.