Кулеба опроверг заявление Эрдогана о прогрессе в переговорах с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу переговоров Украины с Россией. Он заверил, что стороны пока не достигли никакого консенсуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Кулебы Украинской правде .

"Нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине является и будет украинский. Да и в целом классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов является некорректной. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что переговорный процесс идет сложно, украинская сторона не согласится на уступки и не откажется от своих условий. В частности, среди требований Украины - прекращение огня, гарантии безопасности и территориальной целостности.

"Украина будет продолжать диалог с Турцией и всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция, как друг и стратегический партнер Украины, будет также продолжать поддержку на всех треках", - добавил глава МИД.

Он напомнил, что важная составляющая в переговорном процессе - это санкции, которые помогают остановить российскую агрессию на территории Украины.

"Такая трехсторонняя стратегия - санкции, военная поддержка, переговоры - не должно никем ставиться под сомнение", - подчеркнул Кулеба.