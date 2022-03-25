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Россия настаивает на комплексном договоре с Украиной, - Мединский

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Москва, Пятница 25 марта 2022 16:53
Россия настаивает на комплексном договоре с Украиной, - Мединский Фото: российский переговорщик Владимир Мединский (wikimedia.org Svklimkin)
Автор: Сергей Новиков

На переговорах России и Украины российская сторона заинтересована в заключении комплексного договора. Который учитывал бы, в том числе, "жизненно важные для Москвы позиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны", - отметил глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, они заключаются в демилитаризации, "денацификации", а также признании Украиной российской аннексии Крыма и "независимости республик Донбасса".

Он также подчеркнул, что украинская сторона обеспокоена получением гарантий безопасности от третьих стран, если ей придется отказаться от курса на НАТО.

"И это вполне объяснимая позиция", - отметил Мединский и добавил, что не разделяет оптимизм украинской стороны по вопросу переговоров.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы близком консенсусе с между Украиной и Россией по некоторым вопросам на переговорах.

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