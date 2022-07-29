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Россия нашла новые причины не запускать "Северный поток" на полную

Фото: Россия сообщила, почему не будет запускать на полную Северный поток (portalmorski.pl)
Автор: Евгений Прокопенко

В "Газпроме" рассказали о новых проблемах с турбиной для "Северного потока", которую вернули из Канады вопреки санкционному режиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам зампреда "Газпрома" Виталия Маркелова, поставки турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушает условия действующего контракта и создает риски санкций со стороны Европейского Союза, также становится невозможным ремонт других агрегатов.

Кроме того, Маркелов рассказал, что Siemens во время ремонта устранила не более четверти всех неисправностей. В то же время он подчеркнул, что после "решения всех вопросов" по турбине газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.

27 июля, стало известно, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". Причиной является отключение еще одной турбины из-за"неисправности".

В свою очередь представители Siemens сообщили, что не получали никаких сообщений о повреждении турбин газопровода "Северный поток-1" от "Газпрома", из-за которых Россия сократила поставки газа в Европу.

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Газпром