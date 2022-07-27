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Турбины работают исправно. Siemens опровергла причину сокращения поставок газа из России

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Среда 27 июля 2022 22:00
Турбины работают исправно. Siemens опровергла причину сокращения поставок газа из России Фото: Siemens опровергла причину сокращения поставок газа из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турбины газопровода "Северный поток-1" находятся в исправном состоянии и не являются поврежденными.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявили в компании Siemens.

Представители Siemens подчеркивают, что не получали никаких сообщений о повреждении турбин газопровода “Северный поток-1” от “Газпрома”, из-за которых Россия сократила поставки газа в Европу..

"Поэтому мы должны предположить, что турбины работают нормально. Плановое техническое обслуживание в будущем также можно проводить без каких-либо проблем - действующее разрешение правительства Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию", - отметили в компании.

Напомним, сегодня, 27 июля, стало известно, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". Причиной является отключение еще одной турбины из-за "неисправности".

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