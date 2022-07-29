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Росія знайшла нові причини не запускати "Північний потік" на повну

Фото: Росія повідомила, чому не запускатиме на повну Північний потік (portalmorski.pl)
Автор: Євгеній Прокопенко

Постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку Європейського Союзу, також стає неможливим ремонт інших агрегатів.

Про це заявив заступник голови "Газпрому" Віталій Маркелов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей. Водночас він наголосив, що після "вирішення всіх питань" щодо турбіни газ постачатиметься до Європи в колишніх обсягах.

27 липня, стало відомо, що Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

В свою чергу представники Siemens повідомили, що не отримували ніяких повідомлень про пошкодження турбін газопроводу "Північний потік-1" від "Газпрому", через які Росія скоротила постачання газу в Європу.

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Газпром