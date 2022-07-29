Россия нашла новые причины не запускать "Северный поток" на полную

В "Газпроме" рассказали о новых проблемах с турбиной для "Северного потока", которую вернули из Канады вопреки санкционному режиму.

По словам зампреда "Газпрома" Виталия Маркелова, поставки турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушает условия действующего контракта и создает риски санкций со стороны Европейского Союза, также становится невозможным ремонт других агрегатов.

Кроме того, Маркелов рассказал, что Siemens во время ремонта устранила не более четверти всех неисправностей. В то же время он подчеркнул, что после "решения всех вопросов" по турбине газ будет поставляться в Европу в прежних объемах.