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Россия нарушила еще одну конвенцию ударами по Украине, - Кулеба

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Киев, Четверг 30 июня 2022 20:04
Россия нарушила еще одну конвенцию ударами по Украине, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия нарушила Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, когда била оттуда ракетами по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Использование Россией Каспийского моря для обстрела ракетами Украины нарушает Конвенцию 2018 года о статусе Каспийского моря, которая определяет его как зону мира", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, такие действия со стороны РФ являются неуважением к другим странам региона и подрывают региональную безопасность.

Напомним, ранее стало известно, что вечером, 27 июня, российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Такой вид боеприпасов запрещен Женевской конвенцией, потому как он несет значительную опасность для мирного населения.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге Россия ознаменовала начало фазы ракетного террора. Такая атака нарушает международные конвенции.

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