Росія порушила ще одну конвенцію ударами по Україні, - Кулеба
Росія порушила Конвенцію про правовий статус Каспійського моря, коли била звідти ракетами по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.
"Використання Росією Каспійського моря для обстрілу ракетами України порушує Конвенцію 2018 року про статус Каспійського моря, яка визначає його як зону миру", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, такі дії з боку РФ є неповагою до інших країн регіону та підривають регіональну безпеку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ввечері, 27 червня, російські військові вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Такий вид боєприпасів заборонено Женевською конвенцією, оскільки він несе значну небезпеку для мирного населення.
Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, ракетним ударом по торговому центру у Кременчуці Росія ознаменувала початок фази ракетного терору. Така атака порушує міжнародні конвенції.
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