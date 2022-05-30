Россия нарушила договор. НАТО имеет право размещать силы в Восточной Европе, - замгенсека

По словам заместителя генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, Москва нарушила основополагающий акт НАТО-Россия после того, как напала на Украину и прекратила вести диалог с военно-политическим блоком.

Согласно акту, который был заключен в 1997 году, обе стороны должны были работать над предотвращением любому угрожающему наращиванию обычных вооружений в согласованных регионах Европы.

"Они приняли решение, взяли на себя обязательства не нападать на соседей, но они это делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, но они и этого не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за России",- сказал Джоанне.

Как отметил Джоанэ, отныне НАТО не имеет ограничений по укреплению собственных позиций на восточном фланге.